Duyan başvuruyor: İsim değişikliği değil düzeltme

Kimi ismini, kimi soy ismini düzelttirmek istiyor. Kimi ise aynı anda 4 isim almak için talepte bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e-devlet üzerinden ad-soyad değiştirme başvurularını açmasıyla birlikte çok ilginç bir süreç başladı. İsmini ve soy ismini değiştirebileceğini zanneden onlarca vatandaş, İlçe Nüfus Müdürlüklerini talep yağmuruna tuttu. Normal şartlarda, olumsuz izlenim bırakan veya imla hatası olan isim ve soy isim için ayda ortalama 100 dilekçe alan Nüfus Müdürlüklerine, e-devlet başvurusunun aktifleşmesiyle birlikte dakikada 2 başvuru düştü.

OLAYI YANLIŞ ANLAMIŞLAR

İstanbul genelindeki Nüfus Müdürlüğü çalışanları da yoğunluktan dolayı şaşkına döndü. Yeni Şafak’a konuşan bir Nüfus Müdürlüğü çalışanı, “Bakanlık, yalnızca ‘isim-soy isimlerde imla ve yazım yanlışlarıyla ilgili’ düzenleme yapılmasına izin verildiğini açıkladı ama sistem pek çok vatandaş tarafından yanlış anlaşıldı. İnsanlar sil baştan isim soy isim değiştirmek istiyor. Tabi sisteme yağmur gibi yağan onlarca talebi inceleyip reddetmek için bile 4-5 personel görevlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÇOK İLGİNÇ TALEPLER VAR!

Vatandaşların niçin isim ve soy ismini değiştirmek için bu denli istekli olduğu bilinmezken, bu konuda çok ilginç talepler de var. Yusuf isimli bir vatandaş, isminin Tita Yusuf olarak değiştirilmesini talep ederken, bir başka vatandaş ise isminin Muhammed, Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir, Abdurrahman Han olmasını istemiş. Bir başka başvuruda da, kadın kocasının soy ismini değiştirme talebinde bulunmuş.

ACİL DEĞİŞTİRİN!

İsim soy isim değiştirmek isteyen vatandaşların bazıları ise oldukça aceleci. Başvurusunu yapan bir vatandaş nüfus müdürlüğüne, “İsim soy isim değiştirmek için dilekçe verdim, kimlik için randevu alacağım, değişikliği onayladınız mı?” diye sordu. Nüfus Müdürlüğü çalışanının, “Başvurunuzu ne zaman yaptınız?” sorusuna, ilgili vatandaşın, “10 dakika önce” yanıtı vermesi, nüfus çalışanlarını oldukça şaşırttı.

Olumsuz anlama gelenler değiştiriliyor

Tanga, Satılmış, Yosma gibi olumsuz algı oluşturan isim ve soy isimleri olanlar değişiklik talebinde bulunanların başında geliyor. Yönetmeliğe göre, imla hatası varsa, toplumca kabul görmeyen komik isim varsa değişiklik yapılabiliyor.

Ayda 1 kurul toplanıyordu

İsim değiştirme işlemleri, online uygulamadan önce, isim değiştirmek isteyen vatandaşlar için Kaymakam başkanlığında, İlçe İdare Kurulu kararı gerekiyordu. Elden verilen dilekçeler, ayda 1 kez toplanan bu kurulun değerlendirmesiyle değiştirilebiliyordu.