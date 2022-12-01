Düşen uçağın pilotuyla son görüşen arkadaşı konuştu

Bursa'da düşen eğitim uçağının pilotunun havalanmadan kısa süre önce telefonla görüştüğü arkadaşı olayı anlattı.

Enkazın bulunduğu bölgeye gelen öğretmen pilot Vedat Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal ile çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

Köksal'ın işini seven biri olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Ben kendisiyle havada bir iki kere telefonla görüştüm, olaydan yaklaşık yarım saat öncesi. Sonra zaten takip ediyorduk kendisini. Hava şartları aniden çok hızlı değişime girdi, çok hızlı değişti, bir anda kapattı. Görüş neredeyse çok az, 200 metrelere düştü, hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti, irtibatımız koptu."

Uçağın, Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalktığını dile getiren Sarıkaya, Sakarya'nın Pamukova ilçesine gittiğini ve geri dönüşte kazanın meydana geldiğini aktardı.

Vedat Sarıkaya, "Geçen hafta beraber uçmuştuk. Çok iyi bir pilottu kendisi, çok titiz ve dikkatli." dedi.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınında araziye düşen eğitim uçağında pilot Hakan Köksal'ın yanı sıra uçakta bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.