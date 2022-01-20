Durakta bekleyen İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Kadıköy'de durakta bekleyen İETT otobüsünde yangın çıktı. Vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Gündem 20.01.2022, 08:56
Kadıköy-Beykoz seferi için Uzunçayır durağına yanaşan "15BK" hatlı İETT otobüsü, duraktan hareket ettiği sırada aniden alev aldı.
Yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüs durduruldu. Alevler, araçtaki yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.
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