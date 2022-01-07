''Dur'' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
Zonguldak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi.
Gündem 07.01.2022, 21:15
Kilimli ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan 68 AN 359 plakalı otomobili takip etti.
Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacanın ardından Köroğlu köyü yoluna giren sürücünün kullandığı otomobil, şarampole devrildi.
B.D'nin kullandığı otomobilde bulunan G.D, E.B. ve E.C. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmek istemeyen yaralıları polis ekipleri ikna etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü B.D'nin ise ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.
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