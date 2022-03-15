"Dur" ihtarına uymadı, 3 polise çarptı
Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı. Kaçmaya çalışan şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçirildi.
Gündem 15.03.2022, 22:49
Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.
Araçta uyuşturucu ele geçirildi
Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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