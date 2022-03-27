"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye'nin orada"
Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile yaptıkları görüşme sonrası Ukrayna'daki yetim çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye'nin orada olduğunun altını çizen Erdoğan, "Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, Türkiye orada.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 27, 2022
Her gün barışa erişmesi için dua ettiğimiz Ukrayna'daki savaş mağduru yetim çocukları ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Süreci yürüten @TC_Disisleri, @tcailesosyal ve @TC_icisleri yetkililerimize teşekkür ediyorum. https://t.co/AZQqfdwQUG
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