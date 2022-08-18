Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde: Erdoğan'ın çantasında iki önemli dosya var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya barışı için önemli bir adım daha atıyor. Uluslararası ve bölgesel problemlerin çözümünde aktif rol alan Erdoğan, Ukrayna’ya günübirlik çalışma ziyareti yapacak. Rusya-Ukrayna arasındaki süren savaşın sona erdirilmesi konusunda daha önce aldığı inisiyatif çerçevesinde Erdoğan’ın tarafları yeniden bir araya getirmek için girişimde bulunması bekleniyor.

İki tarafla da Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden itibaren görüşme trafiği yürüterek savaşın bitmesi için yoğun çaba sarf eden tahıl krizinin aşılmasında da büyük rolü bulunan Erdoğan bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılacağı üçlü bir zirve de yapılacak.

ÇANTADA İKİ ÖNEMLİ DOSYA VAR

Erdoğan Ukrayna'ya iki önemli dosya ile gidiyor: Tahıl Koridoru ve Barış Koridoru.

Görüşmelerde tahıl koridoru ve savaşın diplomatik yollarla bitirilmesi ele alınacak.

İKİ LİDERLE DE ARASI İYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hem Ukrayna hem Rusya liderleri ile sıcak ilişkiler içerisinde olan bir devlet başkanının ziyareti olması açısından barış umutlarını yeşertiyor. İki yıl önce ülkesinin toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devlet nişanı takdim etmişti.

“YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜN” TEKLİFİ

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Erdoğan’ın Ukrayna’ya yapacağı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyan temaslar kapsamında Erdoğan, mevkidaşı Zelenskiy ile son yıllarda artarak güçlenen ikili ilişkileri değerlendirecek. Erdoğan’ın görüşmede Zelenskiy’e Putin ile yüz yüze görüşme teklifini tekrarlayacağı da öğrenildi.

ÜÇLÜ ZİRVE DE YAPILACAK

Temaslar çerçevesinde ayrıca, Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres’in katılacağı üçlü bir zirvede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihraç edilmesi amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerini de değerlendirecek. Mekanizmanın güçlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan’ın hava yoluyla Polonya’ya gitmesi, oradan da kara yoluyla, görüşmenin yapılacağı Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine geçmesi bekleniyor.

TAHIL KRİZİ İSTANBUL'DA ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz oluşturmuştu.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.