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Dünyanın en zenginleri fakir olsaydı

Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusunun cevabı olarak, yapay zekayı kullanarak milyarderleri yoksullaştırdı. Pillai, Midjourney adlı programı kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos'u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi. Yapay zeka yaprdımı ile yaptığı çizimler iki gününü aldı.

Gündem 11.04.2023, 11:16
Dünyanın en zenginleri fakir olsaydı

Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna, yapay zekayı kullanarak yaptığı çizimlerle yanıt verdi. İşte Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk ve diğerlerinin yoksul halleri...
 

Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna, yapay zekayı kullanarak yaptığı çizimlerle yanıt verdi. İşte Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk ve diğerlerinin yoksul halleri...

Türkiye'de "Milyoner" adıyla gösyerilen "Slumdog Millionaire" filminden esinlenerek çalışmasına "Slumdog Billionaires" (Kenar Mahalle Milyarderleri) adını verdi.

Hindistan yapımı filmin seti kurulduğunda bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Pillai, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i bir gecekondunun önünde, gri renkli bir peştamal, üstü çıplak vaziyette çizdi.

Hint milyarder Ambani her zamanki takım elbisesi yerine eski, yıkanmamış gibi görünen büyük beden tişörtü ve mavi pantolonuyla bir çöplüğün yanında resmedildi.

Çalışmanın en başarılı çizimi Donald Trump oldu. Üzerinede beyaz atletiyle ve dişsiz Trump'ın şu anki halinden uzak oluşu, sanatçının takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kirli kıyafetiyle viran bir yapının önünde yer alıyor.

ABD'li iş insanı Warren Buffet, fermuarı açık pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişörtle, her zamanki halinden çok uzak.

Paylaşımda Meta'nın yöneticisi Zuckerberg, kirli bir tişört ve mavi bir şortla kenar mahallenin ortasında durduğu görülüyor.

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