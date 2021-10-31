Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri 2 yıl sonra yüz yüze

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın ev sahipliğinde başkent Roma’nın “EUR” bölgesindeki Nuvola Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri korona virüs salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği salonda ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ayaküstü sohbet etti. Liderler daha sonra kendilerine ayrılan yerlere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı. Zirvenin “Küresel Ekonomi” ve “Küresel Sağlık” başlıklı ilk oturumu İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin açılış konuşmasıyla başladı.

ZİRVEDE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan ile Leyen’in zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’ndeki basına kapalı görüşmesi 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den oluşan G-20, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını ve küresel ekonominin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor.

PUTİN VE Xİ UZAKTAN BAĞLANACAK

Zirveye Çin, Japonya, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan liderleri fiziki olarak katılım sağlamayacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 endişesi nedeniyle video konferansla katılım gösterecek.

GÜNDEM KÜRESEL EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirvenin ilk günü ile ilgili yaptığı açıklamada pandemiden sonra yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları burada ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi bunlar ana başlıklar. Zirve boyunca bunlar ele alınacak” dedi. Kalın, ekonomi ve siyaset gündeminin yanı sıra zirvede terörle mücadele ile göç gibi konuların da ele alınacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN F-35 TALİMATI

Kalın, ABD ile F-35 kriziyle ilgili olarak da “Bu bir teknik süreç. Teknik uzmanlar konuyu ele alacaklar. Bizim ödediğimiz paranın bu tarafa mahsup edilmesiyle ilgili teknik süreç nasıl ilerleyecek, F-16’larla ilgili bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız, modernizasyon ve diğer teknik konular, teknik çalışma gerektiriyor. Heyet geldi, bu heyetler gidip gelecekler. Biz olumlu bir cevap almayı istiyoruz. F-35 olmuyorsa hakkımızın asla yenmemesi, Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı ve duruşu da bu yönde zaten. Onun başka yerde, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kullanılması… Yaklaşımlar olumlu şu ana kadar. Ama biraz zaman alacak” dedi.

10 BÜYÜKELÇİ MESAJI

Zirvede, 10 büyükelçi krizine ilişkin mesaj verilip verilmeyeceği hakkında ise Kalın, “Mesajımız açık ve net. Cumhurbaşkanımız da açık ve net verdi. Büyükelçiler içişlerine karışamazlar, oradaki kurumlara, hukuk işlerine saygılı olmak zorundalar. Biz nasıl uyuyorsak aynı şeyleri o büyükelçilerden beklemek de hakkımız. Muhatap başkanlar bu konuyu açarsa, Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektir” diye konuştu.

ABD’li üst düzey bir yetkili, Biden ile Erdoğan’ın bugün Roma’da görüşeceğini bildirdi. Biden’ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden’ın pazar günü İtalya’nın başkenti Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti. Yetkili, Biden’ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkler Almanya’nın ayrılmaz parçası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Almanya işgücü göçünün 60’ıncı yılı nedeniyle paylaştığı videomesajında, 60 yıl önce Almanya’ya giden Türk vatandaşlarının bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya’nın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Erdoğan mesajında, “Kıymetli vatandaşlarım, Almanya Türk toplumunun değerli üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Almanya’ya göçün 60. yılı programının düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Almanya’nın ve Avrupa’nın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

TÜRKLER ÖNCÜ ROL ÜSTELENDİ

Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasretiyle Almanya’ya giden Türk vatandaşlarının bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya’nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türkler, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın yeniden ayağa kalmasında öncü bir rol üstlendiler. Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya’daki kardeşlerimiz bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor” ifadelerini kullandı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ EN GÜZEL NİŞANE

Almanya Türk toplumunun, açtığı iş yerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak, Alman ekonomisine de önemli katkılar sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşıyla Covid-19’a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci’dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir” diye konuştu.

Draghi ile gündem Doğu Akdeniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ev sahibi İtalya’nın başbakanı Mario Draghi ile de görüştü. İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada iki liderin; AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz’de istikrar ve Libya konularını ele aldığı bildirildi.

Lider eşlerinden Kolezyum pozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Emine Erdoğan, Roma’da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum’u gezdi. Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello’nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti. Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all’İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.

Rus silahları için Rusya’yı suçlamıyoruz

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Roma’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya’yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı” dedi.