Dünyaca ünlü isimlerden Filistin'e destek

İsrail'in yok etmeye çalıştığı Gazze'de hayat tamamen durma noktasına geldi. Dünya bu vahşete sessiz kalırken cılız da olsa bazı seslerden destek mesajları geliyor.

Lübnanlı oyuncu Lila Abdallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki yıkımı gösteren videoları, sosyal medya hesabına taşıdı. Konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapan Abdallah, dünyaya Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İngiliz rap müzisyeni Lowkey, Instagram'daki paylaşımında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 91 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

Ünlü isim, bir başka paylaşımında ise İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik iftiralarda bulunduğuna dikkat çekti.

GIGI HADID VE ZAYN MALIK'TEN DESTEK MESAJLARI

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Dualarım, bu haksız trajediden etkilenen herkesten yana. Bu çatışma her gün masum canlar alıyor ve bunların çoğunu çocuklar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid, yaşananlar dolayısıyla hissettiği üzüntüyü, "Filistinlilerin mücadelesi ve işgal altında süren yaşamlarına dair derin üzüntü duyuyor, duygularını paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi.



"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak, Filistin'e destek verdi.

"FİLİSTİN'E DESTEK VERİLMİYOR"

İsveçli müzisyen Zara Larsson, sosyal medya hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor"paylaşımında bulundu.

"YANLIŞ YANLIŞI DÜZELTMEZ"

Yusuf İslam, "İnsanlık: Kaybedilmiş Dava?" başlıklı bir paylaşımda bulunarak, "Yanlış, yanlışı düzeltemez. Yaşama, barınma ve kimlik sahibi olma hakları herkes içindir. Barışın masada bir yeri olması için kalplerimizi açık tutalım" ifadesini kullandı.

"Gerçek barış ancak uluslararası toplumun eşit olarak dağıtması gereken bir adalet temeli üzerine inşa edilebilir" diyen İslam, bu konuda tüm insanlığa düşen bir rol olduğunu da vurguladı.