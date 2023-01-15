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Dünya devlerinin gözü Türkiye'de: Sakarya Gaz Sahası için milyarlarca dolarlık teklif reddedildi

Türkiye'nin Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz rezervini çıkartıp işlemeye başlaması, dünyanın önde gelen enerji şirketlerini harekete geçirdi. Milyarlarca dolarlık teklifle Türkiye'nin kapısını çalan şirketlerin teklifleri reddedildi.

Gündem 15.01.2023, 15:37 15.01.2023, 16:43
Dünya devlerinin gözü Türkiye'de: Sakarya Gaz Sahası için milyarlarca dolarlık teklif reddedildi

Türkiye, dünyanın enerji üssü olma yolunda hamlelerine devam ederken Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tüm dengeleri değiştirdi. Dünyanın önde gelen enerji şirketleri milyarlarca dolarlık teklifle Türkiye'nin kapısını çaldı.

"KENDİMİZ ÇIKARTACAĞIZ"

Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'ye büyük bir teklifle geldi. Şirketin teklifi reddedilirken, "Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" mesajı verildi.

DEMAC REZERVİ ONAYLADI

Bölgedeki yeniden değerleme çalışması dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi DeMac tarafından gerçekleştirilirken, rezervin ekonomik büyüklüğü de daha net gözler önüne serildi.

Sabah'ın haberine göre; Küresel enerji sektörüne hakim dünya enerji devlerinden birinin Türkiye'nin kapısını çalarak mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu paranın karşılığında ise bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonlarını birlikte yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Ancak bu teklifler reddedildi.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFLENİYOR

Yetkililer, teklifin ret gerekçesine ilişkin olarak ise "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Mesele milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih'in Amasra-1, Tuna-1 ve Çaycuma-1 kuyularında keşfettiği, değeri 1 trilyon dolar olan 710 milyar metreküplük doğalgazın Zonguldak Filyos'ta inşa edilen yer üstü tesisine getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğalgaz mart ayı itibariyle konutlara verilerek Türkiye'nin yerli doğalgaz tüketmesi sağlanacak.

Bu yıl ayrıca uzun bir süredir konuşulan gaz merkezi konusunda da ilk adımlar atılacak.

Türkiye bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han olmak üzere 4'ü sondaj, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis olmak üzere de 2'si sismik araştırma gemisinden oluşan 6 gemilik dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor. Türkiye enerjideki bu filosuyla dünyanın hidrokarbon arama ve çıkarma kabiliyetine sahip 5 ülkesinden biri olarak ön plana çıkıyor.

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