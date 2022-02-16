Dün tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç tahliye edildi

Haklarında verilen hapis cezasının onanmasının ardından dün yeniden cezaevine giren gazetecilerden Hülya Kılınç tahliye edildi. Kılınç'ın denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Eylül 2020’de Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’in 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlamasıyla 4 yıl 8 ay 7’şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın ise 3 yıl 9’ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022’de onanmıştı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen Hülya Kılınç, dün cezaevine cezaevine sevk edilmişti. Aynı dava kapsamında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de dün cezaevine girip tahliye olmuşlardı. Gazetecilere denetimli serbestlik hükümleri uygulanmıştı.