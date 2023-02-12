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Duman çıktığı ileri sürülen dağda inceleme

Kahramanmaraş'taki depremden sonra Göksun'da bulunan dağdan dumanlar çıktığı iddiaları üzerine bilim insanları bölgede incelemede bulundu.

Gündem 12.02.2023, 00:35
Duman çıktığı ileri sürülen dağda inceleme

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki dağdan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine 3 üniversiteden bilim insanları bölgede inceleme yaptı.

Büyükkızılcık Mahallesi Kuşkayası mevkisinde yaşayan vatandaşlar, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dağdan dumanlar yükseldiği yönünde yetkililere ihbarda bulundu. Ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile AFAD'tan yetkililer belirtilen adrese yönlendirildi.

Dağın bulunduğu alana jandarma helikopteriyle ulaşan uzmanlar inceleme yaptı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, yüksek bölge ve sağlam kayaların üzerinde yer alan köyde depremin ardından çok fazla yıkımın gerçekleşmediğini söyledi.

Yapılan bir açıklama üzerine insanların tedirgin edildiğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:

"İşte burada güya bir botanik patlama olacak, aşağıda bir magma tabakası var, işte yukarı doğru geldiği için bir volkan patlaması gerçekleşecek, bu da tabii böyle bir şey olursa zaten o artık yıkımın üstünde ciddi bir yıkıma neden olur. Bu çok ciddi bir iddia bu olduğu için biz de işimizi bırakıp buralara geldik. AFAD'ın da katkılarıyla bölgede inceleme yaptık. Orada eski maden ocakları var. Onların deprem sırasındaki hareketi nedeniyle dolaysız hale gelmiş olabilir, ilk düşünce buydu. Fakat dediğim gibi iddia olduğu için onlara da bir de gerçek başka nedenler de olabilir sonuçta. Zaten her türlü olasılık vardı."

Bölgede çok yaşlı kayaların bulunduğunu ifade eden Sözbilir, şunları aktardı:

"Çok çok eski 500 milyondan yaşlı kayalar var. Aşağıda koyu, siyah renge yakın bir kaya var. Üstünde kireç taşı ya da mermer diyebileceğimiz kayalar var. Yani tortul kökenli, volkanizmayla uzaktan yakından ilgisi olmayan çok yaşlı kayalar var. O kayaların üst kesimlerinde kireç taşları şev yapmışlar. Yani bir yüksek eğimli bir şey oluşturmuşlar. Tabii deprem sırasında da zaten oralarda küçük ölçekli böyle galeriler var, eski maden yatakları ve eski bir fay var orada. Bölgede çalışma yapmadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bu bölgelerde gelip çalışma yapmayan, herhangi bir fikri olmayan, bilimsel anlamda bir fikri olmayan herkes oturduğu yerde atıp tutabilir. Ama bu şekilde hem devleti hem bizleri hem toplumu rahatsız etmeye bence hiç kimsenin hakkı olmamalı."

Prof. Dr. Sözbilir, alanın güvenli olduğunu aktararak, "Herhangi bir problem yok, küçük ölçütlü heyelanlar, yanal yönünde kaymalar olabilir ama burada başka herhangi bir tehlike yok. Herhangi bir organik çıkış, herhangi bir gaz çıkışı gözlenmiyor." dedi.

"Halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, bölgede gözlemleme, örnekleme ve ölçümleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "İlk gözlemlerimiz şunu gösteriyor, spekülatif haberlerde olduğu gibi burada bir volkanik çıkış, petrol çıkışı, gaz çıkışı söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede depremler sonrası sıklıkla yaşanan kütle hareketleri oluştuğunu vurgulayan Karabacak, suyun buharlaşmasıyla karşıdan duman gibi görülen koyu rengin ise lav akışı zannedildiğini dile getirdi.

Endişelenecek bir durumun olmadığını vurgulayan Karabacak, "Oradaki birimin tamamını özelliklerinden kaynaklı. Depremin sarsıntısıyla bunların zayıflamasından kaynaklı kütle hareketi, halkımızı tedirgin edecek bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

"Endişelendik ama durumun farklı olduğu ortaya çıktı"

Mahalle sakinlerinden Orhan Gün, babasının karşı dağdan duman çıktığını söylemesi üzerine durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Yetkililerin helikopterle bölgeye ulaştığını anlatan Gün, önce endişelendiklerini ama incelemenin ardından durumun farklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Gün'ün babası Ahmet Gün ise depremlerin ardından Kuşkayası adını verdikleri dağın tepesinde duman çıktığını görünce korktuklarını anlattı.

Dağın her iki tarafından beyaz duman çıktığını belirten Gün, "Depreme iki kez yakalanınca çok korktuk. Yetkililer endişelenecek bir şey olmadığını söylediler." diye konuştu.

#asrın felaketi
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