Düğünde tarla kavgası: 1 kişi öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı
İzmir Bornova'da bir düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin damat olduğu bildirildi.
Gündem 17.10.2021, 11:12
Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki bir düğün salonunda, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Servet D. (23), U.D, Y.Ö. ve damat olduğu öğrenilen A.Ö, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servet D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili Hasan Ali Y'yi gözaltına aldı.
AA
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