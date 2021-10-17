Düğünde tarla kavgası: 1 kişi öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı

Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki bir düğün salonunda, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Servet D. (23), U.D, Y.Ö. ve damat olduğu öğrenilen A.Ö, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servet D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili Hasan Ali Y'yi gözaltına aldı.

AA