DSÖ'den Bakan Koca'ya teşekkür: 'Müteşekkirim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibe edileceğini açıkladı. Koca'nın açıklamasına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge teşekkür ederek cevap verdi. Kluge, "Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Türkiye ve sayın Koca'ya destekleri için müteşekkirim' açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Twitter'dan Bakan Koca'ya teşekkür etti.

"TÜRKİYE VE FAHRETTİN KOCA'YA MÜTEŞEKKİRİM"

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kluge, şunları kaydetti:

"Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler."

Kaynak: Karar