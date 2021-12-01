DSİ'nin korkuluklarını çalan 4 kişi yakayı ele verdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, DSİ'nin demir korkuluklarını çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Gündem 01.12.2021, 08:48 01.12.2021, 09:00
Ege Bağatur Bulvarı üzerinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait demir korkulukların çalındığı ihbarı üzerine ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri A.D, A.Ö, İ.Ç. ve R.D'yi kamyonet içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.
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