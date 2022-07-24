DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca Hatay'da

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, ilk olarak Reyhanlı Barajı'ndaki istişare toplantısına katıldı.

Akca, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) inşaatıyla Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. kısım inşaatlarında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatay içme suyu isale hattı ikmali tamamlama işi şantiyesini de ziyaret eden Akca, son olarak İskenderun Aşkarbeyli Feyezan Kanalı'nda incelemelerde bulundu.

Akca'ya, ziyaretinde AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hüseyin Şanverdi ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.