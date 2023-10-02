Drone üreten İmam Hatipliler ABD'yi reddetti

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de İmam Hatip Lisesi öğrencileri Askeri Drone üretti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST'in İzmir etabı 27 Eylül'de başladı.

TEKNOFEST'e katılan ve Askeri Drone üreten İmam Hatip Lisesi öğrencileri icatlarını tanıttı. Öğrenciler Pentagon'un teklif gönderdiğini ancak bu teklifi reddettiklerini söyledi.

Röportajda konuşan öğrenciler; "Bize diyorlar 'Amerika'da oku' Ben neden Amerika'da okuyacağım ya... Aradılar 'ABD Savunma Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz' dediler. Reddettik. Biz Türk genciyiz! Projemizle Amerika'ya başvuru yapmayız dedik. İmam hatipli gençleri biraz hafife alıyorlar." dediler.