banner38

Dört yılda 81 terör saldırısı önlendi

Türkiye ve harekat bölgelerine düzenlenen 1000’e yakın saldırı, Tel Rıfat, Kobani (Ayn el - Arab) ve Münbiç'te organize edildi. Türkiye sınırları içinde gerçekleşen Suriye kaynaklı 8 saldırının 10 katı, yani 81 saldırı da önlendi.

Gündem 01.12.2022, 08:03
Dört yılda 81 terör saldırısı önlendi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından 2014'ten bu yana adım adım işgal edilen bölgeler sadece çevresine değil, Türkiye'ye de doğrudan tehdit oldu. 2019, 2020, 2021 ve 2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen 8 saldırı Tel Rıfat, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç'te organize edildi, talimat buralardan geldi. Yine bu bölgelerde hazırlanan ve gerçekleştirilmesi planlanan 81 saldırı girişimi ise güvenlik güçlerince engellendi. İşte o saldırılardan bazıları:

- SEYHAN'DA BOMBALI ARAÇ - 20 Kasım 2019'da Adana Seyhan'da bomba yüklü aracın patlatılmasında oklar Suriye'nin kuzeyini işaret etti. Maddi hasarla atlatılan saldırı ile ilgili tutuklanan Ali Abdullah El Halaf, patlayıcıyı PKK'lı teröristlerden alıp Türkiye'ye getirdiğini itiraf etti.

- RAFİNERİYİ HEDEF ALDILAR - Suriye kaynaklı terör 4 Aralık 2019'da ise Batman'da kendini gösterdi. Suriye'nin Amude kasabasına bağlı Muzen köyünden havalanan bomba yüklü model uçak, Tüpraş Petrol Rafinerisi'ndeki yağ kazanlarının olduğu bölümü hedef aldı. Bombalı dron 5 metre geride infilak edince faciadan dönüldü. Model uçakta Suriye uyruklu teröristlerin parmak izleri çıktı.

- AVM'Yİ KANA BULAYACAKTI - 11 Ekim 2020'de Mersin'de Forum AVM yakınında patlayan ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı da Suriye'ye uzandı. Eylem talimatının PKK/YPG'li "Hebun Piro" kod adlı Zırav Taş tarafından verildiği, Ramazan Bakır isimli terörist tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

- PAZARDA PATLATTI - 27 Ekim 2020'de Ankara Serik'te mahalle pazarında yaşanan maddi hasarlı patlamada gözaltına alınan Raghep Derviş adlı terörist, Suriye'den geldiğini itiraf etti. Terörist, saldırıyı örgüt elebaşları kardeşini rehin aldığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

- SURİYE'DEN GELDİLER- İstanbul Ataşehir'de 31 Ekim 2020'de bir çöp konteynırında yaşanan patlama ile 19 Ağustos 2022'de Antalya'da Lara Halk Plajı yakınlarında meydana gelen patlamalarda da teröristlerin Suriye'den geldikleri tespit edildi.

- POLİSEVİNE SALDIRI- 26 Eylül 2022'de Mersin Mezitli'deki polisevine saldıran 2 teröristin de Suriye'den geldikleri ortaya çıktı. 1 polisin şehit düştüğü saldırıda teröristlerden biri çatışmada, diğeri ise kendini patlatarak öldü.

- PARAMOTORLA

HATAY'A - 28 Eylül 2022'de Münbiç'ten paramotorla sınırı geçen 2 terörist, Hatay Payas'ta korucu noktasına saldırıp 1 kişiyi yaraladı. Kaçan teröristlerden biri İskenderun'da köşeye sıkıştırılınca üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

- TAKSİM KATLİAMI - Kanlı terör 13 Kasım 2022'de ise İstanbul İstiklal Caddesi'nde kendini gösterdi. Yaşanan patlamada tüm oklar Suriye'ye çıktı. 6 sivilin can verip 81 kişinin yaralandığı saldırının talimatını veren de, bombalı saldırıyı gerçekleştiren hücre de PKK/YPG'liydi.

Kaynak: Yeni Şafak
#terör saldırısı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23