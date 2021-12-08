Dolmuş şoföründen işçiye büyük ayıp: Kıyafeti kirli diye araçtan indirmeye çalıştı
Muğla'da iş kıyafetleriyle dolmuşa binmek isteyen bir işçi araç şoförü tarafından aşağı indirilmek istendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcusunu kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışan dolmuş şoförü tepki çekti.
Eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki toplu taşıma kooperatifinin dolmuşuna binen yolcu, iş kıyafetinin kirli olması nedeniyle şoför tarafından indirilmek istendi.
Şoför, araçtan inmeyi kabul etmeyen yolcuya, koltuğa oturmaması yönünde uyarıda bulundu.
Duruma tepki gösteren bir kadın yolcu, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şoförün bağlı olduğu kooperatife durumu bildirerek yaptırım talebinde bulundu.
Dolmuş şoförü, kooperatif tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Görüntülerde, şoförün yolcuyu aşağıya indirmeye çalışması, yaşanan tartışma ve sürücünün tartışmayı görüntüleyen kadına tepki göstermesi yer alıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8