Doların düşüşe Şirin Payzın'ın yüzünü de etkiledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.
Gündem 21.12.2021, 16:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ
Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.
Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.
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