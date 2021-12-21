Doların düşüşe Şirin Payzın'ın yüzünü de etkiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

ŞİRİN PAYZIN'IN YÜZÜ DÜŞTÜ

Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.

Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.