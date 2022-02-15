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Dolandırıcılardan yeni yöntem! 'Banka hesabınızı kiralayın' mesajına dikkat

Son dönemlerde ‘Banka hesabınızı kiralayın, binlerce TL kazanın’ mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuken çok ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Gündem 15.02.2022, 11:38
Dolandırıcılardan yeni yöntem! 'Banka hesabınızı kiralayın' mesajına dikkat

Son günlerde “Tek bir lira bile harcamadan binlerce TL kazanın” mesajları yaygınlaşmaya başladı. Pek çok sosyal medya platformunda denk gelebileceğiniz bu kolay para tuzağında banka hesabınızın kiralanması talep ediliyor.

Ancak kolay para kazanmanın cazibesi, sizi bir anda bir suç örgütünün üyesi ya da milyonlarca liralık kara para trafiğinin oyuncularından biri yapabilir.

MASAK yoğun çalışmalar yapıyor

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, bu tür olaylar ve sonrasında yaşananları yakından takip eden bir isim… Biz de söz konusu reklamların ne anlama geldiğini, banka hesabımızı kiralamanın muhtemel sonuçlarını ve sürecin diğer merak edilenlerini Avukat Ergün’e sorduk…

Son dönemde özellikle online mecralar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerin arttığı bilgisini veren Ergün, gerek bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerekse illegal kumar ve bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen suçlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere devletin ilgili birimleri yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Kürşat Ergün, bu suçların önemli bir kısmının açığa çıkartıldığını, faillerin de adalet önünde hesap verdiğini belirtiyor.

İllegal kumar ve bahis siteleri bu yöntemi sıkça kullanıyor

Emniyet ve adli birimler nezdinde bu konuda yoğun çalışmalar yapılması nedeniyle dolandırıcıların da her geçen gün farklı yöntem ve taktikler belirlediğini anlatan Avukat Ergün, “Bu yöntem ve taktiklerden öne çıkanı suçla ilişkisi olmayan 3. kişilerin banka hesapları ve aracı kurumlar nezdindeki hesaplar üzerinden bu fiillerin gerçekleştirilmesi” bilgisini paylaşıyor.

Bu yolla 5549 sayılı Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanunda tanımlı suç gelirlerinin finanse edilmesi ve kara para aklanması gibi yöntemlerin 3. kişilerin hesapları üzerinden gerçekleştirildiğine değiniyor.

Hukuken sonuçları çok ağır

Avukat Kürşat Ergün, yine 3. kişilerin bu faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında Dolandırıcılık suçu ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçuna vücut verdiğini söylüyor ve devam ediyor:

“Dolayısıyla bu suçun hukuken sonuçları çok ağır. Durumun ciddiyetinden habersiz kimi vatandaşların kısa yoldan para kazanmak gayesiyle dolandırıcılara hesaplarını kiraladıkları ve buradan gelir elde etmek çabası içerisinde oldukları gözlemleniyor. Vatandaşların şunu çok iyi anlaması lazım. Hukuken banka ve aracı kurumlar nezdindeki hesaplar devredilemez ve kiraya verilemez. Bu hesaplar kişiyle özdeşleşmiş hesaplardır. Bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek her türlü işlemden hesap sahibinin sorumlu olacağı tartışmasızdır. Dolayısıyla bu hesapların herhangi bir suç ile ilişkilendirilmesi halinde adli birimler nezdinde hesap verilmesi zorunludur.”

Adli birimlere haber verin

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, yukarıda sıraladığı sebepler nedeniyle kesinlikle banka hesaplarını kiralama işinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Vatandaşları hesaplarını 3. kişilere devretmemeleri, kiraya vermemeleri, banka kasalarını 3. kişilerin kullanımına bırakmamaları gerektiği konusunda uyaran Avukat Ergün, “Vatandaşların, hangi menfaat karşılığı olursa olsun bu fiilleri işlemeleri halinde hukuken ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeleri önemli. Kendilerine bu yönde talepler gelmesi halinde konuyu derhal adli birimlere intikal ettirmeleri en doğru hareket olur” cümleleriyle sözlerini tamamlıyor.

Kaynak: TRT Haber /  Sertaç Aksan

#dolandırıcı
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