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Doktorla hasta tartışması "baklavayla" tatlıya bağlandı

Afyonkarahisar'da doktor ve hasta yakını arasında çıkan tartışma, arabulucunun gayreti sonucu hasta yakınının sağlık personeline baklava dağıtıp özür dilemesiyle çözüldü.

Gündem 26.12.2021, 17:56
Doktorla hasta tartışması "baklavayla" tatlıya bağlandı

Afyonkarahisar Merkeze bağlı Işıklar beldesindeki bir fabrikada çalışan Önder Demir, 15 Ekim 2021'de rahatsızlanan eşini Hastaneye getirdi.

Acil serviste Dr. Murat Ulusoy ile tartışan Demir, eşinin tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra hastaneye geri gelen hasta yakını doktorun yazdığı reçetede antibiyotik olmadığı gerekçisiyle doktorla tartıştı.

Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine Doktor Ulusoy, Demir hakkındaki şikâyette bulundu.

Savcılığın da konuyu arabulucuya sevk etmesi üzerine Doktor Ulusoy, dosyayla ilgilenen arabulucu aracılığıyla Demir'den 4 kilogram fıstıklı baklava alarak hastane personeline dağıtmasını istedi.

“Reçetesine antibiyotik yazmayan doktora tepki gösterdi”

Doktor Murat Ulusoy, olayın olduğu gün Hastane acil servisinde nöbetçi olarak çalıştığını söyledi.

Vatandaşın muayene olmak için başvurusunu yaptığını söyleyen Ulusoy, "Hasta muayene olduktan sonra gerekli tedavisi düzenlendi. Hastaya reçetesi verildi. Hasta reçetesini almak için eczaneye gitti. Bir müddet sonra geri döndü. Geri döndüğünde reçetesinde antibiyotik olmadığını, antibiyotik yazılması gerektiğiyle ilgili tekrar benimle görüşmek istediğini söyledi. Biz de muayene sonrasında hastanın gribal bir enfeksiyon geçirdiğini, grip ve bunun gibi enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmasının kendisine uygun olmadığını, hastanın da emziren bir anne olması sebebiyle kendisine uygun ilaçlar düzenlendiği belirttik" dedi.

Ulusoy, tehdit içeren el hareketiyle 'Sizinle sonra görüşeceğiz, hesaplaşacağız' tarzında sözler söylediğine değindi.  

Ulusoy, hasta yakınının sarf ettiği bu sözlerin kamera kayıtları tarafından da görüldüğünü anlattı:

"Hasta yakınının söylediği sözler Acil Servis'teki yardımcı sağlık personeli ve diğer kişiler tarafından da duyuldu. Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde durumu savcılığa intikal ettik. Savcılık, uzlaştırma ekibini devreye soktu. Uzlaşma ekibiyle görüştük, diyalog güzel geçti. Biz de olayı tatlıya bağlamak için 'Tatlı olsun' diyerek uzlaştırma tarafından sunulan öneriyi uygun gördük."

Ulusoy, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel kuruluşlarda çalışan sağlık personelinin özveriyle çalıştığının altını çizerek, vatandaşın da sağlık personeline karşı duyarlı ve anlayışlı olması gerektiğini vurguladı.

"4 kilo baklavayla işi tatlıya bağladık"

Hasta yakını Önder Demir eşiyle hastaneye gittiğini, doktoru ilgisiz bulunca, eşinin sağlık durumunun da kendisinde strese neden olduğunu ve yanlış bir tepki verdiğini dile getirdi.

Demir, "Olay sonrası doktor bey benden şikayetçi oldu. Aramızda uzlaşma sağlansın diye ben de baklava alıp hastaneye götürdüm, hastane personeline dağıttım. Karşılıklı şikayetlerden vazgeçtik. 4 kilo baklavayla işi tatlıya bağladık" dedi.

#Afyonkarahisar
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