Doğu'da kar çilesi! Yollar kapandı, ulaşım aksadı
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ile yoğun tipi, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, yüksek kesimlerde kar yağışını tipiye dönüştürdü.
Tipinin etkili olduğu Ardahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşaklarında görüş mesafesi düştü.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine ekipler karla mücadele çalışması yürüttü.
Karayolları yetkilileri, kent geneli tipinin akşam saatlerinde etkisini artırdığına dikkati çekerek, sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
Kars'ta sürücüler uyarıldı
Kars'ta da sabah başlayan ve akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar hayatı olumsuz etkiledi.
Valilik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Sarıkamış-Karaurgan kara yolunda kar yağışının başladığını ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Açılamada, "Kar yağışı başladı, lütfen tedbirli ve dikkatli olunuz, takoz, zincir, çekme halatı ve diğer kışlık donanımları yanınızda bulundurunuz" sözlerine yer verildi.
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