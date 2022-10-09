Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Gündem 09.10.2022, 15:09
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Başakşehir
|7
|17
|5. Galatasaray
|8
|17
|6. Trabzonspor
|8
|16
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Karagümrük
|7
|6
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Bodrumspor
|8
|14
|4. Samsunspor
|8
|13
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|7
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|23
|2. Arsenal
|8
|21
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Newcastle
|9
|14
|6. Brighton
|8
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|8
|11
|10. Liverpool
|7
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Brentford
|9
|10
|13. Leeds United
|7
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|9
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|22
|2. Barcelona
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|7
|15
|6. Valencia
|8
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Sevilla
|8
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1