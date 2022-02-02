Doğu'da kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı bölgede, yağışların Erzurum ve Tunceli çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don ile yer yer pus ve sisin beklendiği bölge genelindeki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı'da 5, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, Tunceli'de 0, Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 7, Tunceli ve Erzincan'da 5, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da 0 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli dik yamaçlarda çığ riski ve Erzincan çevrelerinde oluşabilecek yer yer kuvvetli rüzgardan dolayı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'da buzlanma oluştu

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı bina girişleri buzla kaplandı. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürüttü.

Ağrı ve Kars'ta soğuk hava

Kars ve Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki karları şehir dışına taşıdığı kentte, vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizliyor.

Soğuk havanın etkisi altındaki Kars'ta ise buzlanmalar meydana geldi. Belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Sarıkamış ilçesinde de ağaçlarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu. Vatandaşlar kar yağışının ardından bina çatılarında biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de yollarda biriken kar kütlelerini ilçe dışına taşıdı.