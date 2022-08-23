Doğu Akdeniz'de Türk uçaklarına Yunan tacizi: Karşılığı verildi
Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları bilinçli olarak radar kilidi attı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.
Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.
Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.
Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.
Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.
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