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Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, bazı vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptıkları başvurularında dizi karakterlerinden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istediklerini belirterek, "Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor." dedi.

Gündem 28.10.2021, 15:45 28.10.2021, 15:24
Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Meltem Bal, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye'de dijitalleşme ve dijital işlemlerde öncü olduğunu söyledi. Vatandaşların e-Devlet üzerinden 42 Nüfus ve Vatandaşlık hizmetini yapabildiğini belirten Bal, "Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak, onlara günlük hayatlarında yardımcı olabilecek hizmetler hayata geçirildi. Vatandaşlarımız en çok adres değişikliği başvurusunda bulunuyor. Artık adres değişikliği bildirimlerini boş konuta e-Devlet üzerinden kendileri ve aileleri için yapabiliyorlar." dedi.

Bal, 15 yaşını tamamlayan çocuklar için yeni kimlik kartı başvurusunun da anne ve babaları tarafından e-Devlet üzerinden yapılabildiğini anımsatarak, "Nüfus müdürlüğüne gelmeden başvurularını yapıyorlar. Ankara'da çocuklarının kartları basılıyor ve posta yoluyla bildirdikleri adrese kimlik kartı geliyor. Vatandaş evden çıkmadan çocuğunun kimliği eline geliyor. Ekstradan da bir para ödemesi yapılmıyor bunun için." diye konuştu.


"1 ay içerisinde bildirimini yapması gerekiyor"

Doğum bildirimi başvurusunun da dijital ortamda yeni açıldığını aktaran Bal, "Bunu da bir müjde olarak verebilirim. Çocuğunuz doğduğunda artık e-Devlet üzerinden doğum bildirimi başvurusu yapılabiliyor. Hastanelerimizle anlaşmalarımızı yaptık. Sağlık raporlarını e-Devlet sistemine yüklüyorlar. Siz e-Devlet'e girdiğinizde kendi üzerinizde çocuğunuzun raporunu görüyorsunuz o rapora istinaden de çocuğunuzun doğum bildirimini ve istediğiniz adı da koyaraktan kendiniz kaydediyorsunuz. Bu kayıtlar bize düşüyor, uygunluğunu kontrol ediyoruz, tescilini yapıp kütüklerimize yazıyoruz. Kimlik kartı da Ankara'da basılıyor ve adresinize geliyor. Yeni doğan bir çocuğun ailesi 1 ay içerisinde bildirimini yapması gerekiyor." dedi.

Soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyorlar

Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Yeni başlayan bir hizmetimiz daha var, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimiz, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Değerlendirilecek, komisyona sunulacak, eğer ki istedikleri talep uygunsa onlar bize gelmeden adlarını soyadlarını istedikleri gibi değiştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.


"İsim değişikliğinde keyfi talepler de oluyor"

Mahkeme yoluyla da isim değişikliği yapılabildiğini hatırlatan Bal, "Mahkeme yolu her zaman açık ancak 6 Aralık 2022'ye kadar vatandaşlarımız bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurabilirler. Bu uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttık, maddi manevi kayıpların önüne geçtik. İsim değişikliğinde keyfi talepler de oluyor, örneğin adı Ali, Demir olsun diyor, bunu karşılamıyoruz. Dizi karakterlerinden etkilenip "Alemdar" ve "Çakırbeyli" soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor. Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor." bilgilerini verdi.

#Alemdar #Çakırbeyli #dizi
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