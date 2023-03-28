Dizide kapanmıştı gerçekte de kapandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek, Ramazan ayını Eyüp Sultan Camii içerisinde yer alan Eyüp Sultan Türbesi'nde karşıladı.

Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin kabrinin başında dua ettikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirlerin yanına gelerek herkese iyi ramazanlar dileyen Feyza Civelek, ''Çok zor günlerden geçtik. Depremler, seller, türlü türlü afetler hep üst üste geldi. Biraz manevi huzur bulmak, deprem ve sel felaketleriyle ruhumda açılan derin yaraları birazda olsa sarmak istedim. Açıkçası sizleri burada görünce çok şaşırdım. Allah hiçbirimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Tek temennim ve en büyük dileğim bu şu an" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Feyza Civelek, Eyüp Sultan'da dua ederken görüntülendi: Ruhumdaki deri yaraları biraz sarmak istedim

Karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Bir kez daha tüm muhabirlerin ramazan ayını kutlayarak Eyüp Sultan'dan ayrıldı.