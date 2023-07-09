Diyarbakırspor'dan yalanlama

Sosyal medyada yayılan haberlerde Diyarbekirspor'un adını Mezopotamya Spor Faaliyetleri olarak değiştireceği iddia edilirken, yeni logosunun da Ermenistan armasının kopyası gibi olması tepki çekmişti.

TFF 2. ligde bu yıl mücadele edecek olan Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç, sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı.

Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmalar kulüp bilgisi dışında geliştiğini belirterek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz” dedi.

"DİYARBEKİR İSMİNİ TAŞIMAKTAN ONUR VE ŞEREF DUYMAKTAYIZ"

Serkan Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmaların kulüp bilgisi dışında geliştiğini söyledi. Genç, “33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz.Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır. Kamuoyuna saygılarımızla” diye konuştu.

Kulüp yönetiminin ayrıca önümüzdeki günlerde detaylı olarak basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

TARIM DOĞANSPOR OLARAK KURULMUŞTU

1977 yılında Tarım Doğanspor olarak kurulan takımın adı 1986 yılında Beşyüzevlerspor olarak değiştirildi.

2010 yılında kulübün ismi Yeni Diyarbakırspor olarak, renkleri ise Diyarbakırspor'un renkleri olan Yeşil-Kırmızı'ya dönüştürüldü.

Sonrasında ise 2015 yılına kadar Yeni Diyarbakırspor olan kulübün ismi “Diyarbekirspor” olarak değiştirilmişti.