Diyarbakırlıdan altılı masaya pankartlı gönderme
Diyarbakır'daki 140 projenin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta izdiham oluşturan vatandaşların açtığı pankartları tek tek okudu. Törende altılı masaya gönderme yapılan bir pankart da oldukça dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Camii ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Alandaki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Diyarbakır'ı böyle görmediğini, bugün Diyarbakır'ın bir başka olduğunu söyledi.
Alandaki pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel de bir pankart asmışlar. Ne diyor? 'Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.' Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Coşkunuzdan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş" ifadelerini kullandı.
"Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki diğer pankartları da okudu.
Erdoğan, "Ak yolda hak yolda ak kadınlar reisinin yanında. Bak şimdi pankartlar kalkıyor, Can-ı Ciğer Erdoğan. Maşallah bu ne coşku. Şimdi bir pankart daha var. Diyarbakır etrafında bağlar var, 6'lı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti:
"Biz Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Abazasıyla, yaratılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yok."
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