Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolu Bağdere mevkisinde meydana gelen kazada, Konya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır'dan yolcularını aldıktan sonra yola çıktı.

Silvan'a 23 kilometre kala, sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 2'sinin durumu ağır

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek olmak üzere 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki sürücü ile muavin gözaltına alındı.