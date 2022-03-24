Diyarbakır'da şiddetli patlama: Çok sayıda yaralılar var
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gündem 24.03.2022, 10:05 24.03.2022, 10:12
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu.
Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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