Diyarbakır'da Eren Abluka-23 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi kırsalında operasyon başlatıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 620 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde Kıralan kırsalında tespit edilen 19 noktada yapılan aramalar sonucu 5 kilo 247 gram esrar ile 407 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.
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