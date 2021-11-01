Diyarbakır Sur’da terörün izleri siliniyor

Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapmış adeta açık hava müzesi ve ticaret merkezi olan Diyarbakır’ın Sur Belediyesi terörün yaralarını sarmak amacıyla büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nca Kaymakam Abdullah Çiftçi’nin Sur Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirmesinin ardından, gecesini gündüzüne katarak çözüm odaklı çalışan belediye ekipleri vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Kaymakam Abdullah Çiftçi, terörün pençesinden kurtarıldıktan sonra, bir enkaz olarak devraldıkları, ekonomik çöküntü içerisindeki belediyede yaptıkları bütçe iyileştirme çalışmaları ile toplam 200 milyon 963 bin lira olan belediye borcunun 171 milyon 908 bin TL’lik kısmını ödeyerek borç yükünü 29 milyon 054 bin TL’ye düşürdüklerini dile getirdi.

BÜTÇE VERİMLİ KULLANILIYOR

Çukur olaylarında terör örgütü tarafından tahrip edilmiş olan şehrin tarihi değerlerini onararak ilçeyi ihya etmek için çalıştıklarını kaydeden Çiftçi, diğer kurumlar tarafından yapılan bütün çalışmaları da (Yenikapı, Alipaşa, Lalebey, Hançepek Mahallelerinde yapılan konut ve yapılar) yakinen takip ettiklerini söyledi. Bir taraftan borçların temizlenmesi çalışmaları yürüttüklerine değinen Başkan Çiftçi, öte yandan belediye bütçesinin iyileştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması yoluyla 2016 yılında 45 milyon 920 bin lira olan belediye bütçesini 2021 yılında 160 milyon159 bin TL’ye çıkardıklarını kaydetti.

İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENDİ

Yıllarca belediyede çalışmış memur ve işçilerin alacaklarının ödendiğini, 39 kadrolu işçinin kronikleşen emeklilik talebi sorununun ise toplam 8 milyon 255 bin TL peşin ödemeyle çözüldüğünü ve bu sayede emekli edildiklerini belirten Çiftçi, belediyede çalışan ve HDP yönetimi tarafından partizanca tavırla işten çıkarılan 145 personelin de yeniden görevlerine iade edildiğini dile getirdi.

ARDI ARDINA YATIRIM

Göreve geldikleri andan itibaren yatırıma yöneldikleri bilgisini paylaşan Çiftçi, “Sur ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelere 101 kilometre sathi kaplama, 790 kilometre stabilize yol ve 20 mahallemize dere ıslah çalışması yaparak ulaşım ağımızı güçlendirdik. Bu kapsamda 332 noktaya büz&menfez çalışması ile su ve sel taşkınlarını önlemek için mahallerde çalışmalar yaptık. İmar ve ifraz işlemi yapılmış olan yerlere 15 kilometre imar yolu açma çalışmalarını bitirdik. Çarıklı Mahallesi’nde sel baskını sonucu tamamen yıkılmış olan 3 köprümüzü yeniden inşa ettik. Sokak sağlıklaştırması kapsamında ilçenin daha güzel görünmesi için 287 bin metrekare parke taşı döşedik” dedi.

GENÇLERE SPOR ALANLARI

Gençlerin spora olan ilgisini arttırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarına dikkat çeken Başkanvekili Çiftçi, “Gençlik Spor Bakanlığı’mızın desteğiyle Sur’daki okul bahçelerine 7 adet sentetik futbol sahası yapımı, Özekli mahallemize 1 adet sentetik çim futbol sahası ile basketbol ve voleybol sahaları, Karaçalı Mahallesi’nde 1 adet sentetik çim futbol sahası ve 1 adet basketbol, 1 voleybol sahası, Çarıklı Mahallesi’nde 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 1 adet basketbol, 1 voleybol sahası olmak üzere toplam 16 adet saha yapılması planlanmış olup ihale aşamasına gelinmiştir” bilgilerini verdi.

Sosyal belediyeciliğe devam

İlçedeki okulların daha sağlıklı eğitim verebilmesi adına yaklaşık 3 milyon liralık yatırım yapıldığına değinen Çiftçi, “Dezavantajlı 27 bin 642 öğrenciye kırtasiye yardımı, sınavlara hazırlık seti, spor malzemesi desteği ve okulöncesi eğitim materyal desteği sunduk. Çocuk ve gençlerimize yönelik açmış olduğumuz kurslarımız ile sağlıklı ve kendinden emin bir nesil yetiştirmeye çalışırken, ailelerimiz ve özellikle de annelerimize yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunuluyor. Özellikle annelere yönelik hazırladığımız uzman anne eğitim programları ile anne-çocuk ve aile ilişkileri hakkında annelerin uzmanlaşmaları sağlanıyor” diye konuştu.

Üç yeni yaşam merkezi müjdesi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal eğitimler ile faaliyetlerin düzenlendiği 2 Adet Sur Gençlik ve Sanat Merkezi, 1 Adet Sur Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi evi, 1 Adet Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi oluşturulmuş, bu merkezlerde 30 farklı branşta etkinlik ve kurslar düzenlemeye devam etmektedir. Var olan merkezlere ek olarak nüfusun yoğun olduğu mahallelerde yaşayan vatandaşların faydalanacağı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin bir arada yapılabileceği 3 adet yeni kültür ve sosyal yaşam merkezini hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Başkanvekili Abdullah Çiftçi, “Bu merkezlerimizden yaklaşık 12 bin vatandaşımızın faydalanması beklenmektedir” dedi.

Tüm dükkanlar yeni gibi oldu

UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Hevsel Bahçeleri’ni hafriyat atıklarından temizlediklerine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi şöyle devam etti;

“Melikahmet Caddesi yenileme çalışmaları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile 3 milyon 500 bin TL maliyetle cadde zemini bazalt küp taş ile döşenerek tarihi dokuya uygun hale getirilmiş, Melikahmet Caddesi, Gazi Caddesi, Eski Yoğurt Pazarı ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nda bulunan toplam 3 bin 600 dükkan sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılan (Kepenk, Kaplama, Pimapen, Boya vb.) işlemler sonucunda yeni görünümlerine kavuşmuşlardır. İlçemiz sınırları içinde bulunan ve güvenlik tehdidi oluşturan 46 metruk yapının yıkım işi ihale edilmiş olup devam etmektedir. Ayrıca Sur sokaklarının boyanması ve kumlanması için projesi yapılıp ihale hazırlık çalışmaları başlamıştır.”

ÇARPIK YAPILAR TEMİZLENİYOR

Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, “İç Kale, Hz. Süleyman Camii ve 27 sahabenin bulunduğu alan çarpık yapı ve gecekondulardan arındırılıp 9 milyon 505 bin TL maliyetle park alanı olarak hizmete sunulmuştur. 23 milyon 850 bin TL maliyetle TOKİ iştirakiyle Millet Bahçesi ilçemize kazandırılmıştır. Yine ilçe sınırlarımızda bulunan 58 taşra mahallemizde cami, taziye evi ve imam evlerinin bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi desteği verilmesinin yanısıra taziye evlerine verdiğimiz 2 bin adet sedir ve 4 bin adet sehpa ile bölge kültürüne katkıda bulunduk” diye konuştu.