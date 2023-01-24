Diyarbakır'ın 'Gaffar Babası'
Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de hain bir saldırıda 5 silah arkadaşıyla şehit edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan'ın şehadetinin üzerinden 22 yıl geçti ancak Diyarbakırlılar onu hiç unutmadı.
1997'de Diyarbakır'a Emniyet Müdürü olarak atanan Gaffar Okkan, halkla hep iç içeydi, onların sorunlarıyla yakından ilgilendi.
En büyük hayali ise Diyarbakırspor'u ileri bir seviyeye taşımaktı. Takımın maçlarını kaçırmazdı. Futbolcular gol atınca gidip ona sarılırdı.
Terör örgütlerine göz açtırmadı
Terör örgütü PKK ve Hizbullah'a yönelik kapsamlı ve etkili operasyonlar yaptı. Ancak icraatları yarım kaldı. 24 Ocak 2001'de terör saldırısında 5 polis arkadaşıyla şehit oldu Ali Gaffar Okkan.
Binlerce Diyarbakırlı cenazesini uğurladı. Şehadetinden sonra Diyarbakır'da birçok çocuğa ismi verildi. Aziz hatırasını yaşatmak için evlere ve iş yerlerine onun fotoğrafları asılı.
Diyarbakırlılar onu hiç unutmadı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Okkan’ı "Kendisi bizim örnek aldığımız bir şahsiyetti. Bu topraklarda devletimizin ilelebet yaşaması için Anadolu topraklarında seve seve canını feda etti” sözleriyle anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün girişindeki şehitler köşesinde de Okkan'ın heykeli bulunuyor.
Gaffar Okkan ve silah arkadaşları, şehit oldukları noktada her yıl törenle anılıyor
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