Diyarbakır'da polise saldırı planı muskadan çıktı

Diyarbakır Silvan’da eylem hazırlığında yakalanan PKK’lı teröristlerin hedefinde 2 polisin olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 5 Eylül’de şüphe üzerine durdurulan araçta Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S. savunma tipi el bombası, 7,65 milimetre çapında tabanca ve mermilerle yakalanmıştı. 4 teröristle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan ve üst araması yapılan teröristlerden birinde, kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulundu. Üst aramasında incelenmek üzere el konulan muskadan, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı çıktı. Polislerin araç plakaları, geçiş güzergahları, geçiş saatleri ve suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not, muska içine gizlenmiş halde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADI DAĞDA KENDİ ŞEHİRDE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran’da Lice’ye bağlı Mehmedil mezrasında ele geçen dokümanlarda kimlik bilgileri yer alan PKK/KCK’lı 1 terörist ise İstanbul’da yakalandı.

Belgelerde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi “Seyit Dilsöz” kod adlı terörist Fırat S.’ye ait bilgilere ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul’da olduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.