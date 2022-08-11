Diyarbakır'da Eren Abluka-33 operasyonu için düğmeye basıldı
Diyarbakır'da bin 54 personelin katılımıyla Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu için düğmeye basıldı.
Diyarbakır'da bin 54 personelin katılımıyla Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan operasyonu başlatıldı. 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka-33 (Hani/Birlik-Akçayurt) Şehit J.Uzm.Çvş. Muhammet Tufan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1054 personel 68 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Birlik ve Akçayurt mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 51 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 360 bin bin lira değerinde, toz esrar, kök keneviri ve skunk ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları inanç ve kararlılıkla devam ediyor.
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