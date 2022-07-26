Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Hani kırsalında 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa ESER" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 820 personel ve 52 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 260 bin kök skunk bitkisi, 33 bin 400 gram kubar esrar, 39 bin 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.