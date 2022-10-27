Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 Operasyonu'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ortaç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Arama tarama faaliyeti sonucu, 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ile 346 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.