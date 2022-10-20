Diyarbakır'da 1006 personel ve 61 operasyonel timin katılımıyla yeni operasyon başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu" başladı.
Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu için düğmeye basıldı. Başlatılan operasyonda 1006 personel ve 61 operasyonel tim katılıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki operasyona, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, komando ve güvenlik korucularından oluşan 1006 personel ve 61 operasyonel tim katılıyor.
Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada, 1 ton 688 kilogram toz esrar, 2 ton 80 kilogram kubar esrar, 477 bin 500 kök skunk ve 170 bin 800 kök kenevir ele geçirildi.
Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
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