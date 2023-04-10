'Diyarbakır Annesi' milletvekili adayı oldu
Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylem başlatan anneler arasında yer alan Ayşegül Biçer, Diyarbakır'dan milletvekili adayı oldu.
'Diyarbakır Anneleri'nin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer milletvekili adayı oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu. AK Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
Listede sürpriz isimler de var. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı oldu.
Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Ağustos 2021 yılında PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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|29
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|26
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|25
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|29
|24
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|30
|17
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|16
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|O
|P
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|30
|73
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|56
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|29
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|47
|7. Brighton
|28
|46
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|30
|43
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|29
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|30
|39
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|30
|33
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|30
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|30
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|30
|30
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|30
|29
|17. Everton
|30
|27
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|30
|27
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|30
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|23
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|40
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|37
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|29
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