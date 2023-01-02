Diyarbakır anneleri bin 218 gündür evlatlarını bekliyor

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, "8 yıldır oğlumun peşindeyim. Oğlum kapım her zaman sana açık. Seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmıyorum." dedi.

Anne Güzide Demir ise oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Yeni yıla da evlat hasretiyle girdiğini anlatan Demir, "Oğlumu istiyorum. 7 yıldır oğluma hasret kaldım, oğlumu çok özledim. HDP oğlumu bana versin. Sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.