Diyanetten hafızlık rekoru

Son yıllarda başarılı bir performans sergileyen Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an ve hafızlık eğitimlerinde göz dolduruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında mezun ettiği hafız sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

2022 YILINDA 80 BİN ÖĞRENCİ HAFIZLIK EĞİTİMİ ALDI

Yeni Söz gazetesinde yer alan habere göre, 2022 yılında Türkiye genelinde 80 bin öğrenciye hafızlık eğitimi verildi. Ortalama 3 yıl boyunca haftada 30 saatlik eğitim gören hafızlık talebeleri, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra sınav merkezlerinde en az 3 kez hafızlık tespit sınavına katıldı.

12 BİN 618 HAFIZLIK TALEBESİ İCAZET BELGESİ ALDI

Sınavlar sonunda Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hıfzeden 12 bin 618 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.

DİYANET BUGÜNE KADAR 200 BİNİ AŞKIN HAFIZ YETİŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl rekor kıran Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim programlarından 1975'ten bu yana 200 bini aşkın öğrenci hafız olarak yetişti.

BU SENEKİ HAFIZLIK İCAZET SAYISI EN YÜKSEK RAKAM

Geçtiğimiz ay Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni’ne katılan ve bu senenin çok farklı olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, herkesin Kur’an öğrenmesi çağrısı yaptı. Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sene ise daha özel bir durum var. Türkiye tarihinde ilk defa 12 binli rakamlarla bu sene hafızlarımız icazetlerini aldılar. Bu seneki hafızlık icazetini alanların sayısı en yüksek rakamdır. Allah'a hamdolsun. Diyanet İşleri Başkanlığımız artık 4-6 yaşlardan başlayarak ölünceye kadar herkese Kur'an hizmeti sunuyor. Camilerimizde, kurslarımızda ve istendiği zaman devletin her kurumunda sınıflar açmak suretiyle isteyen herkese Kur'an öğretiyoruz. Artık Kur'an okumayı bilmeyen kalmasın."

"HAFIZLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 27 Ekim’de Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada 200 bin civarında belgeli hafız olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 140 bin civarında hocanın olduğunu bu hocaların 40 bin kadarının hafız olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye’de 200 bin civarında belgeli hafızımız var. İnşallah onların içinden gelecekte Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapacak, imam, müezzin, vaiz, müftü, murakıp, müfettiş, Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu hocası alanımız çok geniş o yüzden hafızlara çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Başkan Erbaş, imam hatip liselerinde ve ortaokullarında hafızlık projesinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte istiyoruz ki orada hafızlık yapma arzusunda olan gençlerimiz, çocuklarımız hem imam hatip tahsilini alsınlar hem de hafız olsunlar. Bu projemiz başarıya ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte hafızlarımız da yetişmeye başladı. Onlar ilahiyat fakültelerini tercih ederlerse biz bundan çok mutlu oluyoruz ve destekliyoruz. İstiyoruz ki ilahiyat fakültelerinde hafız profesörlerimiz olsun."