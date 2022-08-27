Diyanet'ten "dünyanın namaz vakti" uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin yanında dünya ülkelerinin de namaz vakitlerini tespit edip, vatandaşların bilgisine sunmak için çalışma başlattı. Bunun için gerekli çalışmaları yürüten başkanlık, 206 ülkenin 8 bin 600 şehri için ibadet vakitleri ve kıble açılarını belirledi. Bilgiler, İngilizce “prayertimes.diyanet.gov.tr” web adresinde yayınlanmaya başlandı Başkanlık ayrıca yurt içinde 39, yurt dışında 25 olmak üzere toplam 64 bölge için Başkanlık Takvimleri hazırlıyor.