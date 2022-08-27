Diyanet'ten "dünyanın namaz vakti" uygulaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin yanında dünya ülkelerinin de namaz vakitlerini tespit edip, vatandaşların bilgisine sunmak için 206 ülkenin 8 bin 600 şehri için ibadet vakitleri ve kıble açılarını belirledi.
Gündem 27.08.2022, 09:35
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin yanında dünya ülkelerinin de namaz vakitlerini tespit edip, vatandaşların bilgisine sunmak için çalışma başlattı. Bunun için gerekli çalışmaları yürüten başkanlık, 206 ülkenin 8 bin 600 şehri için ibadet vakitleri ve kıble açılarını belirledi. Bilgiler, İngilizce “prayertimes.diyanet.gov.tr” web adresinde yayınlanmaya başlandı Başkanlık ayrıca yurt içinde 39, yurt dışında 25 olmak üzere toplam 64 bölge için Başkanlık Takvimleri hazırlıyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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|10
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|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
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|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
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|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
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|2
|0
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|2
|0
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|3
|0
|19. Kasımpaşa
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|Takımlar
|O
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|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
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|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
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|7
|4. Tottenham
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|5. Brighton
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|7
|6. Newcastle
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|5
|7. Fulham
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|8. Brentford
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|4
|9. Crystal Palace
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|10. Nottingham Forest
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|4
|11. Southampton
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|12. Chelsea
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|13. Aston Villa
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|3
|14. M. United
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|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
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|2
|17. Everton
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|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0