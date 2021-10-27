Diyanet İşleri Erbaş Şuşa'da ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karabağ savaşıyla işgalden kurtarılan Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte ezan okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karabağ savaşıyla işgalden kurtarılan Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte ezan okudu.
Erbaş, sosyal medya hesabındna şu paylaşımı yaptı:
"Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin."
Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa’nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii’nde ezan okumak bizlere de nasip oldu.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 27, 2021
Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin.pic.twitter.com/0SVRKX0vsw
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