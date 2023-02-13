Diyanet İşleri Başkanlığı 16 bin personelle depremzedelerin yanında

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kentlerde faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkanlık tarafından deprem bölgesine 500 tır barınma, gıda, insani yardım ve defin malzemesi gönderilirken, 4 ikram aracı ve 1 mobil mutfak sahada görev yapıyor. 300'ü arama kurtarma olmak üzere 16 bin 397 personelle bölgede olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bugüne kadar depremzedelere 13 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetten dayanışmanın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin güçlenerek çıkılmasını dileyen İşliyen, deprem olur olmaz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm illerden ekiplerin deprem bölgesine geldiğini anlatan İşliyen, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, acil yardım ve dini vecibeleri yerine getirmek üzere bölgede olduklarını ifade etti.

"Zarar gören illerimizi zarar görmeyenlerle kardeş yaptık"

İşliyen, depremin ilk gününden bu yana bölgeye çok sayıda yardım tırı gönderildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"İlk defa bu kadar büyük bir felaketle karşılaştığımız için her yere istediğimiz düzeyde ulaşamıyor olabiliriz ama hamdolsun zarar gören illerimizi zarar görmeyenlerle kardeş yaptık. Nöbet değiştirmek suretiyle buradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Malatya'da ise çok iyi organize olunmuş. Bir okulun bahçesini depo olarak tahsis ettik. Dışarıdan gelen malzemeler burada tasnif edilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor."

"Çok organize bir çalışma var"

Depremle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren İşliyen, şunları kaydetti:

"Çok organize bir çalışma var. Elhamdülillah bu organize çalışmalar, acıların biraz daha hafiflemesine de sebep oluyor. Bunun yanı sıra mobil mutfak ekibimiz çalışıyor. Ayakta kalan, yıkılma tehlikesi olmayan bütün camilerimiz ilk günden bu yana sıcak bir mekan olarak halkımıza açıldı. İmkanlar ölçüsünde çay, çorba ikramı da yapılıyor."