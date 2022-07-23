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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitiren edebiyatçı Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gündem 23.07.2022, 16:27
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Fikir ve düşünce dünyamızın şekillenmesinde bizlere öncülük ve ağabeylik yapmış, 'yedi güzel adam' içinde bir güzel insan Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

#diyanet işleri başkanı #Rasim Özdenören
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