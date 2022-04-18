Diyanet İşleri Başkanı'ndan Mehmetçiğe destek mesajı: 'Tüm millet olarak dua ediyoruz'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şer yuvalarını imha etmek için Pençe Kilit harekatı başlatan Mehmetçiğimize tüm millet olarak dua ediyoruz" dedi.
Gündem 18.04.2022, 13:33
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na destek mesajı paylaştı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Şer yuvalarını imha etmek için Pençe Kilit harekatı başlatan Mehmetçiğimize tüm millet olarak dua ediyoruz. Şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle, askerlerimizi Ashab-ı Bedir gibi meleklerinle te'yid eyle Allah'ım. Amin." ifadelerini kullandı.
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