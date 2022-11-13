Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 13.11.2022, 20:50 13.11.2022, 20:56
Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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